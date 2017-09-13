Оборонний бюджет планують збільшити на 20 млрд

На потреби національної безпеки і оборони у 2018 році планують виділити 163 мільярди гривень.

Як повідомляє прес-служба президента України, вказана сума є на 20 мільярдів більшою, ніж у поточному році.

Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов зазначає, що одним з важливих питань фінансування сектору безпеки і оборони є "збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, в основі якого - збільшення посадових окладів та окладів за військові звання".

"За рішенням РНБО України обсяг фінансування оборонно-безпекового бюджету в наступному році буде на рівні 163 млрд 268 млн гривень, з них 156 млрд 893 млн грн – з загального фонду, і 6 млрд 375 млн грн – зі спеціального", - сказав він після засідання РНБО за участі президента.

За словами Турчинова, пріоритетним напрямом бюджетного фінансування також буде створення нових видів озброєння та військової техніки, зокрема, виробництво сучасного високоточного ракетного та артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, боєприпасів та високоточних засобів ураження; виконання Державної цільової програми створення та виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії.

Він також додав, що особлива увага приділятиметься інтенсивній бойовій підготовці частин та підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також облаштуванню державного кордону.

Пріоритетами будуть реалізація державної політики у сфері кібербезпеки; виконання Національної розвідувальної програми на 2016-2020 роки; посилення контррозвідувального захисту та боротьба з тероризмом і диверсійною діяльністю.

Згідно з інформацію прес-служби РНБО, на засіданні у середу було розглянуто та ухвалено Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні і Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Також вперше в Україні було унормоване питання "щодо створення та діяльності Ставки Верховного Головнокомандувача як органа стратегічного керівництва ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період".

Українська правда