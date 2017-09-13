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Оборонный бюджет планируют увеличить на 20 млрд

Среда, 13 сентября 2017, 20:26

На нужды национальной безопасности и обороны в 2018 году планируется выделить 163 миллиардов гривен.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, указанная сумма является на 20 млрд больше, чем в текущем году.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов отмечает, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого - увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания".

"По решению СНБО Украины, объем финансирования бюджета на оборону и безопасность в следующем году будет на уровне 163 млрд 268 млн гривен, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн - из специального", - сказал он после заседания СНБО при участии президента.

По словам Турчинова, приоритетным направлением бюджетного финансирования также будет создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

Он также добавил, что особое внимание будет уделяться интенсивной боевой подготовке частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

Приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Согласно информации пресс-службы СНБО, на заседании в среду была рассмотрена и принята Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Также впервые в Украине был уномирован вопрос "о создании и деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период".

Украинская правда

Темы: СНБОденьги
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