Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На митниці виявили схему ухиляння від податків на понад 5 млн - ГПУ

Четвер, 14 вересня 2017, 11:35

Правоохоронці виявили несплату податків під час митного оформлення 65 залізничних вагонів на понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

"Установлено, що між іноземною компанією та українським товариством укладено контракт на придбання 65 залізничних вагонів, де грузовідпраником є один із вагонобудівних заводів Республіки Білорусь", - зазначає прес-служба.

Вантажоотримувач подав документи до Чернігівської митниці для оформлення залізничних вагонів в режимі транзит на понад 2 млн доларів.

"Однак, згідно з документами наданими брокерами брокерської компанії до Полтавської митниці ДФС під час оформлення вказаних залізничних вагонів їхня вартість становила понад 1 млн доларів США", - пишуть у ГПУ.

Але інспектори митниці не врахували інформацію в транзитних деклараціях, у яких вартість товару більша на понад 1 млн доларів США.

"У зв’язку з чим, державі завдано збитків на загальну суму понад 5 млн грн", - вважають правоохоронці.

У ході досудового розслідування провели 10 обшуків у Києві, Чергнігові, Кременчуці та Полтаві. Правоохоронці вилучили документацію щодо купівлі-продажу, транспортування залізничних вагонів, а також інші документи, на підставі яких розмитнювали товар.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання).

Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Теми: корупціямитницяГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
корупція
Як ми (не) виконуємо вимоги від ЄС у боротьбі з корупцією
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: