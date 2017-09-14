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На таможне обнаружили схему уклонения от налогов на более 5 млн - ГПУ

Четверг, 14 сентября 2017, 11:35

Правоохранители выявили неуплату налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что между иностранной компанией и украинским обществом заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов, где грузоотправителем является один из вагоностроительных заводов Республики Беларусь", - отмечает пресс-служба.

Грузополучатель подал документы в Черниговскую таможню для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на более 2 млн долларов.

"Однако, согласно документам предоставленным брокерами брокерской компании в Полтавской таможни ГФС при оформлении указанных железнодорожных вагонов их стоимость составляла более 1 млн долларов США", - пишут в ГПУ.

Но инспекторы таможни не учли информацию в транзитных декларациях, в которых стоимость товара больше на более 1 млн долларов США.

"В связи с чем, государству нанесен ущерб на общую сумму более 5 млн грн", - считают правоохранители.

В ходе досудебного расследования провели 10 обысков в Киеве, Чергнигове, Кременчуге и Полтаве. Правоохранители изъяли документацию по купле-продаже, транспортировке железнодорожных вагонов, а также другие документы, на основании которых растаможивали товар.

В этом деле открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование).

Правоохранители продолжают досудебное расследование.

Темы: коррупциятаможняГенпрокуратура
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