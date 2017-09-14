У Петербурзі евакуюють торгові центри через "мінування"
14 вересня у Петербурзі проводиться евакуація людей з 15 торгово-розважальних центрів.
Про це повідомляє "Росбалт".
За словами очевидців, зокрема виводять людей з ТРК "Галерея". Будівля комплексу оточена, на місці працюють поліцейські.
Крім цього, в соцмережах пишуть про евакуацію в ТЦ "Червень", "Стокманн", "Монпансьє", "Міллер", "Пітер-Райдуга", "Атмосфера", "Авеню", "Чкаловський", "Космос", "Пік", "Невський Атріум", "Штрих-код", "Сінна", " Французький бульвар".
За даними джерела порталу в правоохоронних органах, перевіряється інформація про можливе мінування торгових центрів.
Як відомо, починаючи з 10 вересня в різних містах Росії масово відбуваються евакуації об'єктів інфраструктури.
Російські силовики заявляли, що за дзвінками стоять "телефонні терористи". Окремі говорили, що дзвінки надходили з-за кордону.
Федеральні відомства відмовлялися пояснювати, що відбувається.