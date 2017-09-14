Чотири країни звернуться в ОБСЄ через український закон про освіту

Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

Про це повідомила глава МЗС Болгарії Єкатеріна Захарієва, інформує БГНЕС.

"Ми, безумовно, стурбовані, і не випадково є спільна ініціатива з колегами з європейських країн, яких можливо торкнеться цей закон. І сьогодні ми підписали лист з міністрами закордонних справ Угорщини, Румунії, Греції та Болгарії міністра закордонних справ України, у якому ми сигналызуэмо про те, щоб цей закон не торкнувся прав меншин і освіти рідною мовою. Ми відправимо такий же лист до Ради Європи і ОБСЄ" - повідомила вона.

"Українська сторона запевнила, що закон спрямований на зміцнення української мови і не вплине на вивчення європейських мов", - сказала міністр.

Захарієва також розповіла, що днями в МЗС Болгарії викликали заступника українського посла, де йому висловили занепокоєність у зв'язку з законом.

Як відомо, 5 вересня Рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін відреагував на критику схваленого закону "Про освіту" з боку сусідніх країн, запевнивши, що Україна гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Румунія та Польща також заявили про свою занепокоєність у зв’язку з можливим порушенням прав національних меншин.

Президент Молдови Ігор Додон закликав Україну відмовитися від "несправедливого освітнього закону".

Європейська правда