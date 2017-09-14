Четыре страны обратятся в ОБСЕ из-за украинского закона об образовании

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили озабоченность в силу новый закон об образовании.

Об этом сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, сообщает БГНЕС.

"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно является совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии министра иностранных дел Украины, в котором мы сигналызуэмо о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств и образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - сообщила она.

"Украинская сторона заверила, что закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков", - сказала министр.

Захариева также рассказала, что на днях в МИД Болгарии вызвали заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.

Как известно, 5 сентября Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Ранее глава МИД Павел Климкин отреагировал на критику соседних стран в адрес принятого закона "Об образовании", заверив, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

На прошлой неделе МИД Венгрии раскритиковал принятый украинским парламентом закон об образовании, отметив, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину отказаться от "несправедливого закона об образовании".

Европейская правда