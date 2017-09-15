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Радбез ООН обговорить запуск ракети КНДР

П'ятниця, 15 вересня 2017, 05:31

Сполучені Штати, Японія та Південна Корея запросили на п'ятницю проведення екстрених консультацій Ради Безпеки ООН у зв'язку з черговим пуском ракети КНДР.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в штаб-квартирі Всесвітньої організації.

За словами співрозмовника агентства, екстрена зустріч членів РБ ООН може пройти в другій половині дня за місцевим часом 15 вересня.

Як повідомлялося, КНДР в п'ятницю здійснила черговий ракетний запуск.

За даними південнокорейських військових, ракета, запущена з району Пхеньяна, пролетіла 3,7 км, досягнувши максимальної висоти польоту в 770 км. За даними влади Японії, балістична ракета КНДР полетіла над японською територією і впала в Тихий океан в 2 тис. км від мису Ерімо на Хоккайдо.

Теми: ООНПівнічна Корея
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