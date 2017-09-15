Совбез ООН обсудит запуск ракеты КНДР

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея запросили на пятницу проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты КНДР.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в штаб-квартире Всемирной организации.



По словам собеседника агентства, экстренная встреча членов СБ ООН может пройти во второй половине дня по местному времени 15 сентября.



Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.



По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.