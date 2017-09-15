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Головному пенітенціарнику півдня оголосили підозру в катуванні в'язнів

П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:11

Прокуратура повідомила в.о. начальника Південного управління з виконання кримінальних покарань про підозру в організації катування ув'язнених.

Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Критична ситуація в Одеському СІЗО, де підсудним була вбита працівниця установи, а керівництво пенітенціарної служби організувало масове побиття утримуваних, стала останньою краплею", - написав він.

За словами голови ГПУ, у четвер, 14 вересня, слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в організації катування утримуваних виконуючому обов’язки начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

Ім'я генпрокурор не назвав, але на сайті управління зазначається, що це – Анатолій Ковтун.

 

Як повідомлялося, 17 серпня ув'язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. На час розслідування від своєї посади усунений начальник СІЗО В'ячеслав Коваль.

Євген Кізілов, УП

Теми: ЛуценкопрокуратураОдеська область
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