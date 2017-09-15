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Главному пенитенциарщику юга объявили подозрение в пытках заключенных

Пятница, 15 сентября 2017, 12:11

Прокуратура сообщила и.о. начальника Южного управления по исполнению уголовных наказаний о подозрении в организации пыток заключенных.

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство пенитенциарной службы организовало массовое избиение заключенных стала последней каплей", - написал он.

По словам главы ГПУ, в четверг, 14 сентября, следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в организации пыток заключенных исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Имя генпрокурор не назвал, однако на сайте управления отмечается, что это - Анатолий Ковтун.

 

Как сообщалось, 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. На время расследования от своей должности отстранен начальник СИЗО Вячеслав Коваль.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЛуценкопрокуратураОдесская область
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