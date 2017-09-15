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Зі зброї, вкраденої в органах МВС, на Майдані не стріляли – Горбатюк

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:28

Експертизи не підтвердили, що зброю, захоплена у лютому 2014 року в органах внутрішніх справ у Львівській і Тернопільській областях, застосовували на Майдані Незалежності у Києві.   

Про це заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк сказав телефоном у ефірі каналу "112 Україна".

Перед ним захисник колишніх "беркутівців" Олександр Горошинський повідомив, що Міністерство внутрішніх справ підтвердило: 18-19 лютого 2014 року з установ органів внутрішніх справ у Львівській і Тернопільській областях вкрали понад 1200 одиниць зброї та 7 000 набоїв.

У відповіді МВС на запит адвоката сказано, що 24 лютого того ж року розпочато провадження щодо штурмів і крадіжок зброї в органах МВС.

Захисник екс-працівників спецпідрозділу МВС "Беркут" заявив в ефірі, що просив допитати Юрія Луценка, бо ввечері 19 лютого 2014 року він зі сцени Майдану заявив, що тепер буде чим майданівцям захищатися, а вже 20 лютого були жертви.

Сергій Горбатюк же заявив, що після експертиз не виявлено застосування згаданої зброї МВС ні до протестувальників, ні до спецпризначенців.  

Він також запевнив, що слідчі опитували Юрія Луценка про події того часу, – але дозволу на розкриття подробиць він не має.

Горбатюк наголосив, що вже понад 300 особам повідомили про підозру у причетності до злочинів під час Майдану, але є проблеми з винесенням вироків судами, процеси дуже тривалі.

"На сьогодні в нас є лише 40 вироків у цих кримінальних провадженнях", – констатував представник ГПУ.

Що відбувалося 18 лютого та 19 лютого 2014 року, можна згадати з он-лайнів "Української правди".  

Олена Рощенко, УП

Теми: МайданзброяЛуценкоГенпрокуратураМВС
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