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Из оружия, похищенного в органах МВД, на Майдане не стреляли – Горбатюк

Пятница, 15 сентября 2017, 13:28

Экспертизы не подтвердили, что оружие, захваченное в феврале 2014 года в органах внутренних дел во Львовской и Тернопольской областях, применяли на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сказал по телефону в эфире канала "112 Украина".

Перед ним защитник бывших "беркутовцев" Александр Горошинский сообщил, что Министерство внутренних дел подтвердило: 18-19 февраля 2014 из учреждений органов внутренних дел во Львовской и Тернопольской областях украли более 1200 единиц оружия и 7000 патронов.

В ответе МВД на запрос адвоката сказано, что 24 февраля того же года начато производство по штурмам и краже оружия в органах МВД.

Защитник экс-сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" заявил в эфире, что просил допросить Юрия Луценко, так как вечером 19 февраля 2014 года он со сцены Майдана заявил, что теперь будет чем майдановцам защищаться, а уже 20 февраля были жертвы.

Сергей Горбатюк же заявил, что после экспертиз не обнаружено применение упомянутого оружия МВД ни к протестующим, ни к спецназначенцам.

Он также заверил, что следователи опрашивали Юрия Луценко о событиях того времени, – но разрешения на раскрытие подробностей он не имеет.

Горбатюк отметил, что уже более 300 людям сообщили о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана, но есть проблемы с вынесением приговоров судами, процессы очень длительные.

"На сегодняшний день у нас есть только 40 приговоров по этим уголовным производствам", – констатировал представитель ГПУ.

Что происходило 18 февраля и 19 февраля 2014 года, можно вспомнить по он-лайнам "Украинской правды".

Алена Рощенко, УП

Темы: МайданоружиеЛуценкоГенпрокуратураМВД
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