Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі кажуть, що Донбас продовжить отримувати "гуманітарку"

П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:39

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зменшення "гуманітарної допомоги" РФ Донбасу не планується.

Про це він сказав, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати публікації ЗМІ, передає російське агентство "РИА Новости". 

"Там йде певний перерозподіл, але, разом з тим, це не означає, що буде скорочення якихось напрямків на користь якихось там, мова йде просто там про впорядкування", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше російське агентство "РБК", з посиланням на джерела, повідомило, що російський уряд має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в Криму і Калінінграді.

Теми: ДонбасРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
17:15
Ракетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
Усі новини...
Реклама: