В Кремлі кажуть, що Донбас продовжить отримувати "гуманітарку"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зменшення "гуманітарної допомоги" РФ Донбасу не планується.

Про це він сказав, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати публікації ЗМІ, передає російське агентство "РИА Новости".

"Там йде певний перерозподіл, але, разом з тим, це не означає, що буде скорочення якихось напрямків на користь якихось там, мова йде просто там про впорядкування", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше російське агентство "РБК", з посиланням на джерела, повідомило, що російський уряд має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в Криму і Калінінграді.