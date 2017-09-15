В Кремле говорят, что Донбасс продолжит получать "гуманитарку"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение "гуманитарной помощи" РФ Донбасса не планируется.



Об этом он сказал, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть публикации СМИ, передает российское агентство "РИА Новости".



"Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", - сказал Песков.



Как известно, ранее российское агентство "РБК" со ссылкой на источники, сообщило, что российское правительство намерено отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.