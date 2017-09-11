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Нардепи Добродомов і Власенко кажуть, що кордон не "проривали"

Понеділок, 11 вересня 2017, 12:44

Народний депутат Дмитро Добродомов готовий піти на допит щодо в'їзду Міхеіла Саакашвілі в Україну

"Якщо я отримаю відповідне повідомлення, я не бачу проблем у поясненнях", – сказав у коментарі "Українській правді" позафракційний депутат, який був 10 вересня на кордоні.

"Я не дуже розумію, коли Антон Геращенко стверджує про незаконний перетин (мною – ред.) кордону. Він наслідує свого боса (Арсена Авакова)", – заявив Добродомов.

За його словами, 10 вересня Саакашвілі планував пройти законну процедуру, показавши на кордоні паспорт, але "влада зробила все, щоб він не зміг навіть підійти до прикордонників".

"Я намагався підійти до прикордонників, мені відповіли, щоб я йшов куди завгодно", – обурився Добродомов.  

"Влада зробила все, щоб у людей з того боку кордону увірвався терпець", – сказав він і наголосив, що депутати здійснювали нагляд за кордоном із українського боку.  

Добродомов також зазначив, що бачив не багато, адже "метрів 200-250 має нейтральна смуга".

У свою чергу, нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко не планує йти в поліцію для надання свідчень у справі про незаконний перетин кордону в пункті пропуску "Шегині".

"Я не є учасником прориву кордону, тому я точно нікуди не піду", – сказав він "Українським новинам".

"Як може бути прорив кордону, якщо всі перебували на той час на українській території, наголошую – на українській території", – додав Власенко.

Він переконаний, що немає юридичних підстав для кримінального провадження.

Власенко запевнив, що він законно перетнув український кордон.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко.

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10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Олена Рощенко, УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілікордонВерховна Рада
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