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Суд у справі Майдану заборонив генералу Нацгвардії поїздки за кордон

П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:36

Суд наказав здати закордонний паспорт начальнику департаменту громадської безпеки Нацгвардії Володимиру Гриняку, який підозрюється в організації штурму Майдану 18 лютого 2014 року.

Про це повідомляє у Facebook Адвокатська дорадча група.

"У четвер, 14 вересня, суддя відмовила прокурорам у клопотанні про домашній арешт для генерала Гриняка, підозрюваного у справах Майдану (штурм Майдану і позабюджетні виплати силовикам, які протистояли мітингувальникам)", - розповідають юристи.

За їхніми словами, суддя Олеся Батрин вирішила, що генерал залишиться під особистим зобов'язанням, але має здати свій закордонний паспорт та не виїжджати з міста без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Повідомляється, що домашній арешт прокуратура попросила після того, як у серпні генерал вимкнув телефон і кілька тижнів не з'являвся до слідчого після повістки на допит.

"Йому було оформлене відрядження в АТО, виїзд до якого мав відбутись саме у день допиту", - зазначили в АДГ.

За їхньою інформацією, минулого тижня, 4-10 серпня, Гриняк не прийшов на першу спробу розглянути його домашній арешт, і також через відрядження. Наказ про відрядження був підписаний у день суду.

За словами адвокатів, у п'ятницю, 15 вересня, суддя Печерського суду Олег Білоцерківець розгляне питання про відсторонення Гриняка від посади керівника департаменту громадської безпеки Національної гвардії.

Зазначається, що під час Майдану Гриняк працював заступником керівника такого ж самого департаменту у МВС.

 

Як повідомлялося, в грудні 2016 року обвинувачення просило суд звільнити Гриняка з посади та арештувати, але суд не задовольнив ці клопотання. Підозрюваного відпустили на поруки.

Гриняка звинувачують у порушенні трьох статей ККУ під час Майдану: ст. 340 (протидія мирним зібранням), ст. 365 (перевищення влади) та ст. 369 (надання неправомірної винагороди бійцям "Беркуту").

Українська правда

Теми: судМайданНацгвардіяБеркут
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