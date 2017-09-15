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Суд по делу Майдана запретил генералу Нацгвардии поездки за границу

Пятница, 15 сентября 2017, 15:36

Суд приказал сдать загранпаспорт начальнику департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимиру Гриняку, который подозревается в организации штурма Майдана 18 февраля 2014 года.

Об этом сообщает в Facebook Адвокатская совещательная группа.

"В четверг, 14 сентября, судья отказала прокурорам в ходатайстве о домашнем аресте для генерала Гриняка, подозреваемого по делам Майдана (штурм Майдана и внебюджетные выплаты силовикам, которые противостояли митингующим)", - рассказывают юристы.

По их словам, судья Олеся Батрин решила, что генерал останется под личным обязательствам, но должен сдать свой загранпаспорт и не выезжать из города без разрешения следователя, прокурора или суда.

Сообщается, что домашний арест прокуратура попросила после того, как в августе генерал отключил телефон и несколько недель не являлся к следователю после повестки на допрос.

"Ему была оформлена командировка в АТО, выезд куда должен был состояться именно в день допроса", - отметили в АСГ.

По их информации, на прошлой неделе, 4-10 августа, Гриняк не пришел на первую попытку рассмотреть его домашний арест, также из-за командировки. Приказ о командировке был подписан в день суда.

По словам адвокатов, в пятницу, 15 сентября, судья Печерского суда Олег Белоцерковец рассмотрит вопрос об отстранении Гриняка от должности руководителя департамента общественной безопасности Национальной гвардии.

Отмечается, что во время Майдана Гриняк работал заместителем руководителя такого же департамента в МВД.

Как сообщалось, в декабре 2016 года обвинение просило суд освободить Гриняка от должности и арестовать, но суд не удовлетворил эти ходатайства. Подозреваемого отпустили на поруки.

Гриняка обвиняют в нарушении трех статей УК во время Майдана: ст. 340 (противодействие мирным собраниям); ст. 365 (превышение власти) и ст. 369 (предоставление неправомерного вознаграждения бойцам "Беркута").

Украинская правда

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Темы: судМайданНацгвардияБеркут
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