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НАБУ обшукує підприємця, який позичав гроші Дейдею

П'ятниця, 15 вересня 2017, 18:12

Слідчі Національного антикорупційного бюро проводять на Дніпропетровщині слідчі дії у справі про імовірне незаконне збагачення нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Про це йдеться у заяві відомства у п'ятницю.

"Слідчі дії проводяться відповідно до ухвал суду та є логічним продовженням розслідування детективами НАБУ фактів імовірного незаконного збагачення народного депутата Євгена Дейдея, яке було розпочато у листопаді 2016 року", – заявили в НАБУ.

"Обшуки відбуваються у місті Дніпро та Дніпропетровській області за місцем роботи і проживання підприємця, який, за словами депутата, позичив кошти родині народного обранця", - повідомляє відомство.

Також вказується, що заяви Дейдея, який в даному випадку є зацікавленою стороною, "про нібито порушення з боку детективів НАБУ не відповідають дійсності".

На своїй сторінці у Facebook Дейдей написав: "Це не просто політичне замовлення, це розправа. Розправа за мою позицію".

Як відомо, розслідування за даними фактами детективи НАБУ здійснюють з листопада 2016 року.

В НАБУ заявляють, що Дейдей у 2015-2016 рр. набув у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.

Українська правда

Теми: НАБУВерховна Рададекларації
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