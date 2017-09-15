НАБУ обыскивает предпринимателя, который занимал деньги Дейдею

Следователи Национального антикоррупционного бюро проводят в Днепропетровской области следственные действия по делу о вероятном незаконном обогащении нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.



Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу.



"Следственные действия проводятся в соответствии с постановлений суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года", - заявили в НАБУ.



"Обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата, занял средства семье народного избранника", - сообщает ведомство.



Также указывается, что заявления Дейдея, который в данном случае является заинтересованной стороной, "о якобы нарушении со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности".



На своей странице в Facebook Дейдей написал: "Это не просто политический заказ, это расправа. Расправа за мою позицию".



Как известно, расследование по данным фактам детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.



В НАБУ заявляют, что Дейдей в 2015-2016 гг. Приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.



Украинская правда