Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ обыскивает предпринимателя, который занимал деньги Дейдею

Пятница, 15 сентября 2017, 18:12

Следователи Национального антикоррупционного бюро проводят в Днепропетровской области следственные действия по делу о вероятном незаконном обогащении нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу.

"Следственные действия проводятся в соответствии с постановлений суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года", - заявили в НАБУ.

"Обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата, занял средства семье народного избранника", - сообщает ведомство.

Также указывается, что заявления Дейдея, который в данном случае является заинтересованной стороной, "о якобы нарушении со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности".

На своей странице в Facebook Дейдей написал: "Это не просто политический заказ, это расправа. Расправа за мою позицию".

Как известно, расследование по данным фактам детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.

В НАБУ заявляют, что Дейдей в 2015-2016 гг. Приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУВерховная Рададекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: