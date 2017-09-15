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На Майдані вшанували пам’ять Гонгадзе

П'ятниця, 15 вересня 2017, 20:21

У Києві на Майдані Незалежності вшанували пам’ять загиблого 17 років тому журналіста та громадського діяча Георгія Гонгадзе.

Як повідомляє Громадське, люди прийшли на акцію з плакатом "Георгій, ми не забули".

Присутні вшанували пам'ять загиблих при виконанні професійної діяльності журналістів хвилиною мовчання.

"Головним є сам факт, що люди збираються (на акції - ред.). І власне багато журналістських колективів висловилися і, зокрема, підписали заяву, де сказали, що не забувають ані про долю Гонгадзе, ані про Шеремета",— сказав організатор акції Дмитро Тузов.

 
Фото УП

Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які, за заявою ГПУ, належать Гонгадзе.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

Рік тому у прокуратурі повідомляли, що замовників вбивства Гонгадзе не можна встановити зі слів екс-генерала МВС Олексія Пукача, якого засудили до довічного тюремного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

26 травня 2017 генпрокурор Луценко заявив, що планує за півроку завершити розслідування справи Гонгадзе.

Також суд дозволив розсекретити записи засідань у справі Гонгадзе.

"Українська правда" у Threads

Теми: справа Гонгадзеакції
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