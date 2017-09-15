На Майдане почтили память Гонгадзе

В Киеве на Майдане Независимости почтили память погибшего 17 лет назад журналиста и общественного деятеля Георгия Гонгадзе.

Как сообщает Громадське люди пришли на акцию с плакатом "Георгий, мы не забыли".

Присутствующие почтили память погибших при исполнении профессиональной деятельности журналистов минутой молчания.

"Главным является сам факт, что люди собираются (на акции - ред.). И много журналистских коллективов высказались и, в частности, подписали заявление, где сказали, что не забывают ни о судьбе Гонгадзе, ни о Шеремете", - сказал организатор акции Дмитрий Тузов.

Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые по заявлению ГПУ, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Год назад в прокуратуре сообщали, что заказчиков убийства Гонгадзе нельзя установить по словам экс-генерала МВД Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

26 мая 2017 года генпрокурор Луценко заявил, что планирует через полгода завершить расследование дела Гонгадзе.

Также суд разрешил рассекретить записи заседаний по делу Гонгадзе.