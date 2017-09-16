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КНДР прагне досягти рівноваги військової сили з США - Кім Чен Ин

Субота, 16 вересня 2017, 05:35

Північна Корея заявила, що вона прагне досягти військового паритету зі Сполученими Штатами Америки.

Про це з посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA повідомляє Reuters.

"Наша кінцева мета - встановити рівновагу реальної сили з США і змусити правителів США не сміти говорити про військовий варіант", - сказав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

"Бойова ефективність і надійність Hwasong-12 були ретельно перевірені", - заявив Кім Чен Ин, додавши, що мета КНДР завершити формування своїх ядерних сил майже досягнута.

Як повідомлялося, КНДР в п'ятницю здійснила черговий ракетний пуск.

Учасники позачергового засідання Радбезу ООН, скликаного за фактом останнього тесту, виступили з вимогою до Північної Кореї припинити "провокаційні" запуски ракет, але утрималися від запровадження нових санкцій.

Перед цим, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно КНДР.

Документ передбачає повну заборону на ввезення з Північної Кореї текстильної продукції, а також обмежує продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік.

Попередній пакет обмежень щодо КНДР був прийнятий 5 серпня. Санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Теми: Північна Кореяядерна зброяСША
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