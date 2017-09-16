КНДР стремится достичь равновесия военной силы с США – Ким Чен Ын
Северная Корея заявила, что она стремится достичь военного паритета с Соединенными Штатами Америки.
Об этом со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA сообщает Reuters.
"Наша конечная цель - установить равновесие реальной силы с США и заставить правителей США не сметь говорить о военном варианте", - сказал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
"Боевая эффективность и надежность Hwasong-12 были тщательно проверены", - заявил Ким Чен Ын, добавив, что цель КНДР завершить формирование своих ядерных сил почти достигнута.
Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.
Участники внеочередного заседания Совбеза ООН, созванного по факту последнего испытания, выступили с требованием к Северной Корее прекратить "провокационные" запуски ракет, но воздержались от введения новых санкций.
Перед этим, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.
11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.
Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.
Предыдущий пакет ограничений в отношении КНДР был принят 5 августа. Санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.