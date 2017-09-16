МакМастер: У США є військовий варіант боротьби з КНДР

У США є військовий варіант боротьби з Північною Кореєю, але він небажаний.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Герберт МакМастер на брифінгу в Білому Домі, передає Reuters.

За його словами, США швидко втрачають терпіння в спробах знайти дипломатичне вирішення проблеми ядерної і ракетної програм Північної Кореї.

"Для тих, хто говорив про відсутність військового варіанту, є військовий варіант", - сказав він, додавши, що це не буде вибором, якому хотіли б віддати перевагу в адміністрації президента Дональда Трампа.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі повторила риторику МакМастера, хоча Вашингтон продовжує підкреслювати, що найкраще вирішення кризи - це дипломатія і санкції.

"Ми бачимо, що вони продовжують провокувати, вони залишаються безрозсудними і в цей момент Рада Безпеки не дуже багато може зробити ...", - сказала Гейлі.

"Тож, говорячи це, у мене немає ніяких проблем з тим щоб передати це (міністру оборони США) генералу Меттісу, тому що я думаю, що у нього багато варіантів", - заявила вона.

Як повідомлялося, КНДР в п'ятницю здійснила черговий ракетний пуск.

Учасники позачергового засідання Радбезу ООН, скликаного за фактом останнього тесту, виступили з вимогою від Північної Кореї припинити "провокаційні" запуски ракет, але утрималися від запровадження нових санкцій.

Перед цим, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно КНДР.

Документ передбачає повну заборону на ввезення з Північної Кореї текстильної продукції, а також обмежує продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік.

Попередній пакет обмежень щодо КНДР був прийнятий 5 серпня. Санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.