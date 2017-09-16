Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МакМастер: У США есть военный вариант борьбы с КНДР

Суббота, 16 сентября 2017, 07:27

У США есть военный вариант борьбы с Северной Кореей, но он не предпочтительный.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт МакМастер на брифинге в Белом Доме, передает Reuters.

По его словам, США быстро теряют терпение в попытках найти дипломатическое решение проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

"Для тех, кто говорил об отсутствии военного варианта, есть военный вариант", - сказал он, добавив, что это не будет предпочтительным выбором администрации президента Дональда Трампа.

Посол США в ООН Никки Хейли повторила риторику МакМастера, хотя Вашингтон продолжает подчеркивать, что предпочтительное решение кризиса - это дипломатия и санкции.

"Мы видим, что они продолжают провоцировать, они остаются безрассудными и в этот момент Совет Безопасности не очень многое может сделать...", - сказала Хейли.

"Так  что, говоря это, у меня нет никаких проблем с тем чтобы передать это (министру обороны США) генералу Мэттису, потому что я думаю, что у него много вариантов", - заявила она.

Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

Участники внеочередного заседания Совбеза ООН, созванного по факту последнего испытания, выступили с требованием от Северной Кореи прекратить "провокационные" запуски ракет, но воздержались от введения новых санкций.

Перед этим, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.

Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Предыдущий пакет ограничений в отношении КНДР был принят 5 августа. Санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: