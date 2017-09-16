Гройсман каже, що люди перебільшують його залежність від Порошенка

Прем'єр- міністр Володимир Гройсман стверджує, що розмови про його залежність від президента є перебільшенням.

Про це він заявив на саміті YES, відповідаючи на запитання модератора, який говорив, що українці називають його ефективним прем'єром, однак залежним від президента.

"Вони перебільшують мою залежність... взагалі некоректне питання, хто чия людина, ми маємо говорити про цінності і справи, а тут нам є що сказати", - відповів він.

Надалі Гройман не захотів пояснювати свою незалежність.

"Важливо, щоб парламент, уряд і президент були разом. Ми маємо довести суспільству, що ми здатні робити якісні зміни", - додав Гройсман.

Роман Кравець, УП