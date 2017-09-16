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Гройсман говорит, что люди преувеличивают его зависимость от Порошенко

Суббота, 16 сентября 2017, 10:17

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что разговоры о его зависимости от президента является преувеличением.

Об этом он заявил на саммите YES, отвечая на вопрос модератора, который говорил, что украинцы называют его эффективным премьером, однако зависимым от президента.

"Они преувеличивают мою зависимость... вообще некорректный вопрос, кто чей человек, мы должны говорить о ценностях и делах, а здесь нам есть что сказать", - ответил он.

В дальнейшем Гройман не захотел объяснять свою независимость.

"Важно, чтобы парламент, правительство и президент были вместе. Мы должны доказать обществу, что мы способны делать качественные изменения", - добавил Гройсман.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсман
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