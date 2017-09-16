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Одеса: під міськрадою бійка і вибух, поліція застосувала газ

Субота, 16 вересня 2017, 19:45

Під Одеською міськрадою, де проходить мітинг через загибель дітей при пожежі в дитячому таборі "Вікторія", сталася бійка, поліція застосувала газ.

 

Як передає "Думська", після 19:00 активісти зробили другу спробу штурму міськради, намагалися вибити скло в дверях.

Поліція застосувала газ і відтіснила штурмуючих.

Після цього вибухнула світлошумова граната.

"Була жорстка бійка між муніципалами і патріотами. Їх розняли бійці Нацгвардії, які відокремили сторони одна від одної. Щось кинули в начальника ГУНП генерала Головіна. Всі кашляють через газ", - пише видання.

 

Пізніше "Думська" повідомила, що Головін пообіцяв комітету батьків зустріч з губернатором Максимом Степановим у неділю.

 

Разом з тим, як повідомляє Радіо Свобода, на акцію протесту проти халатності міської влади вийшли одесити, родини яких прямо не зачепила трагедія в муніципальному дитячому таборі "Вікторія", разом із батьками дітей, що були в цьому таборі.

 

Коли люди спробували зайти до будівлі, сталася штовханина з муніципальною службою охорони. Розбито вхідні двері міськради. Люди обіцяють стояти, поки не прийде міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Близько 20:20 до активістів вийшов віце-мер Андрій Котляр.

"Активісти поговорили з віце-мером Котляром і прийняли рішення прийти завтра на зустріч в ОДА, якщо там будуть Труханов і Цвірінько (профільний, "гуманітарний", заступник, який повинен був піти у відставку разом з Буйневич). Також вони збираються відвідати апаратну нараду в мерії в понеділок", - пише "Думська".

У той же час, після цього активісти не розходяться.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Директор табору Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Теми: Одеса
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