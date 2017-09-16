Одесса: под горсоветом драка и взрыв, полиция применила газ
Под Одесским горсоветом, где проходит митинг после гибели детей во время пожара в детском лагере "Виктория", произошла драка, полиция применила газ.
Как передает "Думская", после 19:00 активисты предприняли вторую попытку штурма горсовета, пытались выбить стекло в двери.
Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.
После этого взорвалась светошумовая граната.
"Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа", - пишет издание.
Позже "Думская" сообщила, что Головин пообещал комитету родителей встречу с губернатором Максимом Степановым в воскресенье.
Вместе с тем, как сообщает Радио Свобода, на акцию протеста против халатности городских властей вышли одесситы, семьи которых прямо не задела трагедия в муниципальном детском лагере "Виктория", вместе с родителями детей, которые были в этом лагере.
Когда люди попытались зайти в здание, произошла потасовка с муниципальной службой охраны. Разбиты входные двери горсовета. Люди обещают стоять, пока не придет мэр Одессы Геннадий Труханов.
Около 20:20 к активистам вышел вице-мэр Андрей Котляр.
"Активисты поговорили с вице-мэром Котляром и приняли решение прийти завтра на встречу в ОГА, если там будут Труханов и Цвиринько (профильный, "гуманитарный", заместитель, который должен был уйти в отставку вместе с Буйневич). Также они собираются посетить аппаратное совещание в мэрии в понедельник", - пишет "Думская".
В то же время, после этого активисты не расходятся.
Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.
Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.
Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.