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Саакашвілі: прориву до Верховної Ради не буде

Субота, 16 вересня 2017, 20:23

Лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі обіцяє не прориватись до Верховної Ради.

Про це він заявив в Івано-Франківську під час прямого включення одного з центральних каналів, відповідаючи на запитання щодо прориву до будівлі Верховної Ради наступного тижня, передає "Укрінформ".

"Ніякого прориву не було минулої неділі і не буде до Верховної Ради. В мене немає агресивних намірів. Я буду їздити країною", - сказав Саакашвілі.

Він зауважив, що у своїх поїздках містами України він збиратиме запитання людей до влади, шукатиме прихильників своїх вимог, "аби їх було достатньо на 17 жовтня".

У суботу Саакашвілі приїхав до Івано-Франківська. На зустріч з людьми він запізнився майже на півгодини. Разом з ним до міста прибули народні депутати Єгор Соболєв та Юрій Дерев’янко.

Як відомо, після подій на кордоні, де разом з кількома депутатами він здійснив прорив на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня, Саакашвілі перебував у Львові, потім, зокрема, відвідав Чернівці, а також анонсував свій приїзд до Києва наступного вівторка, 19 вересня.

Саакашвілі заявляв, що після його приїзду до Києва його прихильників стане набагато більше, а потім "усе закінчиться, як у пункті пропуску "Шегині".

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліВерховна Рада
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