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Саакашвили: прорыва в Верховную Раду не будет

Суббота, 16 сентября 2017, 20:23

Лидер партии "Рух нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обещает не прорываться в Верховную Раду.

Об этом он заявил в Ивано-Франковске во время прямого включения одного из центральных каналов, отвечая на вопрос о прорыве в здание Верховной Рады на следующей неделе, передает "Укринформ".

"Никакого прорыва не было в минувшее воскресенье и не будет в Верховную Раду. У меня нет агрессивных намерений. Я буду ездить по стране", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что в своих поездках по городам Украины он будет собирать вопросы людей к власти, искать сторонников своих требований, "чтобы их было достаточно на 17 октября".

В субботу Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На встречу с людьми он опоздал почти на полчаса. Вместе с ним в город прибыли народные депутаты Егор Соболев и Юрий Деревянко.

Как известно, после событий на границе, где вместе с несколькими депутатами он совершил прорыв на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, Саакашвили находился во Львове, затем, в частности, посетил Черновцы, а также анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.

Саакашвили заявлял, что после его приезда в Киев его сторонников станет намного больше, а потом "все закончится, как в пункте пропуска "Шегини".

Темы: СаакашвилиВерховная Рада
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