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Луценко розповів про складнощі у пошуках замовників вбивства Гонгадзе

Субота, 16 вересня 2017, 21:38
Луценко розповів про складнощі у пошуках замовників вбивства Гонгадзе
О.Братущак

Розслідування справи щодо замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе не просувається, оскільки засуджений за вбивство журналіста екс-начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач не дає жодних показів.

Про це 16 вересня у коментарі журналісту УП повідомив генпрокурор України Юрій Луценко у кулуарах конференції YES, яка проходить у Києві. 

"Розслідування просувається погано, тому що Конституційний суд заборонив визнавати "плівки Мельниченка" в якості доказів, а також тому, що Пукач не дає жодних показів на тих, хто давав йому наказ", - заявив Луценко. 

"В мене було декілька спроб отримати свідчення від Пукача... Він категорично відмовляється спілкуватися і говорить про фантастичні версії. Взагалі складається враження, що в нього є проблеми зі здоров'ям", - додав генпрокурор. 

Також Луценко зазначив, що  пошуки через документальні факти "достатньо ускладнені терміном" (давності). 

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе у березні 2016 року в Києві.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Апеляційний суд залишив вирок у силі.

На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.

Вищий спецсуд розглядає касацію на цей вирок. Наразі на розгляді касації оголошено безстрокову перерву.

Замовників убивства досі не покарано.

Вищий спецсуд у цивільних і кримінальних справах дозволив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду Києва за звинуваченням Пукача.

У травні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися важливі докази.

Українська правда 

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Теми: ГонгадзеЛуценко
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