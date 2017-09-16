Луценко рассказал о сложностях в поиске заказчиков убийства Гонгадзе

Расследование дела о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе не продвигается, поскольку осужденный за убийство журналиста экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач не дает никаких показаний.

Об этом 16 сентября в комментарии журналисту УП сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции YES, которая проходит в Киеве.

"Расследование продвигается плохо, потому что Конституционный суд запретил признавать "пленки Мельниченко" в качестве доказательств, а также потому, что Пукач не дает никаких показаний на тех, кто давал ему приказ", - заявил Луценко.

"У меня было несколько попыток получить показания от Пукача ... Он категорически отказывается общаться и говорит о фантастических версиях. ... Вообще складывается впечатление, что у него есть проблемы со здоровьем", - добавил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что поиски с помощью документальных фактов "достаточно затруднены сроком" (давности).

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году на Киевщине нашли останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе лишь в марте 2016 года в Киеве.



29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

Апелляционный суд оставил приговор в силе.



В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.



Высший спецсуд рассматривает кассацию на этот приговор. Сейчас в рассмотрении кассации объявлен бессрочный перерыв.



Заказчиков убийства до сих пор не наказаны.

Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам разрешил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского райсуда Киева по обвинению Пукача.

В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства.

Украинская правда