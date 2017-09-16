Художньому керівнику загиблих в Одесі дітей оголосили підозру - ЗМІ

Поліція оголосила про підозру і допитала керівника танцювального колективу "Адель" Тетяну Єгорову, чиї підопічні загинули при пожежі в таборі "Вікторія".

Про це "Думській" повідомили батьки дітей - учасників ансамблю.

"З'ясувалося, що загоряння почалося в її кімнаті, і вона була єдиним дорослим в згорілому корпусі", - розповіли батьки.

За їх словами, Єгорову допитували в Київському відділі поліції Одеси. Під час допиту їй стало погано і її забрали до лікарні.

Разом з тим, поліція не повідомляє про оголошення підозри Єгоровій.

"Думська" також наводить висновки члена громадської "Групи 2 травня", експерта-біохіміка Владислава Балінського, який "провів громадську інспекцію табору "Вікторія", що виявила безліч порушень пожежної безпеки.

"Необхідна експертиза матеріалу деревини на предмет глибокого просочення протигорючим складом (методом адгезії під тиском), оскільки при візуальному огляді мною були виявлені лише сліди поверхневого нанесення складу. Внутрішні лиштви та інші елементи конструкції позбавлені ознак нанесення протигорючих речовин взагалі", - йдеться, в зокрема, у висновку Балінського.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Всі вони були членами муніципального танцювального колективу "Адель". Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Директор табору Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Українська правда