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Худруку погибших в Одессе детей объявили о подозрении – СМИ

Суббота, 16 сентября 2017, 22:33

Полиция объявила о подозрении и допросила руководителя танцевального коллектива "Адель" Татьяну Егорову, чьи подопечные погибли пожаре лагеря "Виктория".

Об этом "Думской" сообщили родители детей – участников ансамбля.

"Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе", - рассказали родители.

По их словам, Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции Одессы. Во время допроса ей стало плохо и ее забрали в больницу.

В то же время, полиция не сообщает об объявлении подозрения Егоровой.

"Думская" также приводит выводы члена общественной "Группы 2 мая", эксперта-биохимика Владислава Балинского, который "провел общественное инспектирование лагеря "Виктория", которое выявило множество нарушений пожарной безопасности.

"Необходима экспертиза материала древесины на предмет глубокой пропитки противогорючим составом (методом адгезии под давлением), так как при визуальном осмотре мною были обнаружены лишь следы поверхностного нанесения состава. Внутренние наличники и прочие элементы конструкции лишены признаков нанесения противогорючих составов вообще", - говорится, в частности, в заключении Балинского.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Все они были членами муниципального танцевального коллектива "Адель". Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Украинская правда

Темы: Одесса
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