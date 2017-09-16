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В ОРДЛО повторили за Кремлем: без їхньої згоди миротворців на Донбасі не буде

Субота, 16 вересня 2017, 23:04

В ОРДЛО упевнені, що питання про розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН має вирішуватися лише за участі представників "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив один з ватажків бойовиків ОРДО Денис Пушилін, пише РІА Новости

Пушилін заявив, що для введення миротворців необхідна згода "усіх сторін конфлікту", в т.ч. України, "ДНР" та "ЛНР".

"Без нашої позиції введення контингенту буде недоцільним", - заявив Пушилін. 

Він додав, що миротворців "необхідно розміщувати там, де є небезпека, зокрема для співробітників ОБСЄ".

"На території "ДНР" ситуація спокійна, як і на кордоні з Росією", - запевняє ватажок бойовиків ОРДО.

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що миротворчий контингент ООН на території Донбасу повинен мати повний доступ до окупованих територій регіону, і цю позицію Меркель обговорювала з президентом РФ Володимиром Путіним.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасмиротворціООН
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