Пожар в Одессе: Объявлено подозрение двум должностным лицам лагеря

Информация о задержании и вручении подозрения худруку детского лагеря "Виктория" не соответствует действительности.

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ, о том, что руководитель творческого коллектива детского лагеря якобы задержана и ей вручено подозрение, не соответствует действительности", - заявил он.

Форостяк добавил, что по состоянию на вечер 16 сентября подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения.

"Это директор и ответственный за пожарную безопасность, также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда", - добавил он.

В свою очередь, в Одесской местной прокуратуре №1 уточнили, что совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч.2 ст. 270 УК Украины).



"Подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники полиции уже задержали гражданку, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении", – сообщили в ведомстве.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.

Украинская правда