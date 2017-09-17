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У РФ заявили, що місія Волкера по Україні може "закінчитися безславно"

Неділя, 17 вересня 2017, 01:23

Місія спецпредставника США по Україні Курта Волкера може "закінчиться безславно".

Про це заявив російський сенатор Олексій Пушков, передають "РИА Новости".

Так він відреагував на критичне висловлення Волкера про план введення миротворців ООН на окупований Донбас, запропонований Росією.

"Треба не ідеї Росії критикувати, а думати, як забезпечити мир і переконати Київ виконувати Мінськ-2. Інакше його місія закінчиться безславно", - написав Пушков в Twitter.

Раніше Волкер заявив, що план Путіна про миротворців лише поглибив би конфлікт.

"Українська правда" в Threads

Теми: миротворціРосіяДонбас
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