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В РФ заявили, что миссия Волкера по Украине может "закончиться бесславно"

Воскресенье, 17 сентября 2017, 01:23

Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончится бесславно".

Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, передают "РИА Новости".

Так он отреагировал на критическое высказывание Волкера о плане ввода миротворцев ООН на оккупированный Донбасс, предложенном Россией.

"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно", - написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил, что план Путина о миротворцах лишь усугубил бы конфликт.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыРосcияДонбасс
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