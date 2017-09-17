В РФ заявили, что миссия Волкера по Украине может "закончиться бесславно"
Воскресенье, 17 сентября 2017, 01:23
Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончится бесславно".
Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, передают "РИА Новости".
Так он отреагировал на критическое высказывание Волкера о плане ввода миротворцев ООН на оккупированный Донбасс, предложенном Россией.
"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно", - написал Пушков в Twitter.
Ранее Волкер заявил, что план Путина о миротворцах лишь усугубил бы конфликт.