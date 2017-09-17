Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо витрат на безпеку і оборону 2018 року

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 13 вересня про пропозиції до проекту закону про держбюджет на 2018 рік щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє в неділю прес-служба президента.

Рада нацбезпеки і оборони доручила Кабінету міністрів передбачити у проекті закону про держбюджет на 2018 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5% від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони.

При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони передбачити в обсязі не менше 165 372,3 млн гривень, у тому числі не менше 158 997,3 млн гривень – із загального фонду держбюджету, 6 375,0 млн гривень – із спеціального фонду держбюджету.

Зокрема, для Міністерства оборони у 2018 році має бути передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду держбюджету в обсязі 81 689,2 млн гривень, а за рахунок коштів спеціального фонду – в обсязі 1 625,3 млн гривень.

На фінансування Нацгвардії у 2018 році має бути передбачено фінансування за рахунок коштів загального фонду держбюджету в обсязі 10 354,0 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду – в обсязі 739,0 млн гривень.

Уряд має передбачити також фінансування Національної поліції в обсязі 24 277,2 млн гривень за рахунок коштів загального фонду держбюджету та 90,0 млн гривень за рахунок коштів спецфонду держбюджету.

Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2018 році має бути виділено фінансування в обсязі 9 010,6 млн гривень за рахунок коштів загального фонду держбюджету та 33,2 млн – за рахунок коштів спецфонду.

Державній службі України з надзвичайних ситуацій має бути передбачено фінансування в обсязі 9 774,6 млн гривень із загального фонду і 969,4 млн гривень із спецфонду держбюджету 2018 року.

У бюджеті 2018 року на фінансування Служби безпеки України має бути передбачено 7 491,1 млн гривень за рахунок коштів загального фонду та 160,9 млн гривень – за рахунок коштів спецфонду.