Порошенко ввел в действие решение СНБО о расходах на безопасность и оборону

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО от 13 сентября о предложениях к проекту закона о госбюджете на 2018 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента.

Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров предусмотреть в проекте закона о госбюджете на 2018 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны.

При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн гривен, в том числе не менее 158 997,3 млн гривен - из общего фонда госбюджета, 6 375,0 млн гривен - из специального фонда госбюджета.

В частности, для Министерства обороны в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 81 689,2 млн гривен, а за счет средств специального фонда - в объеме 1 625,3 млн гривен.

На финансирование Нацгвардии в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда госбюджета в объеме 10 354,0 млн гривен, за счет средств специального фонда - в объеме 739,0 млн гривен.

Правительство должно предусмотреть также финансирование Национальной полиции в объеме 24 277,2 млн гривен за счет средств общего фонда госбюджета и 90,0 млн гривен за счет средств спецфонда госбюджета.

Администрации Государственной пограничной службы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 010,6 млн гривен за счет средств общего фонда госбюджета и 33,2 млн - за счет средств спецфонда.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн гривен из общего фонда и 969,4 млн гривен из спецфонда госбюджета 2018 года.

В бюджете 2018 на финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен - за счет средств спецфонда.