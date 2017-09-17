Мер Одеси: у таборі "Вікторія" основна увага приділялася безпеці

Влада Одеси надасть матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія".

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов під час зустрічі з батьками учасників хореографічного ансамблю "Адель", учасники якого проживали у згорілому корпусі табору "Вікторія", передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, сім'ї загиблих отримають по 200 тис. грн., також їм будуть компенсовані всі витрати на похорон. Сім'ї постраждалих отримають по 100 тис. грн. Сім'ї інших дітей, які відпочивали в згорілому корпусі, отримають по 20 тис. грн.

При цьому мер зазначив, що до нього звернулася велика кількість підприємців міста, які запропонували свою допомогу. І якщо дітям або сім'ям надалі буде потрібна якась реабілітація або спеціальна допомога, її теж нададуть.

Разом з тим, Труханов заявляє, що при будівництві табору "Вікторія" основна увага приділялася безпеці, передає "Думська".

"Ми побудували найкращий табір, основну увагу я приділяв безпеці. Все, що сьогодні говорять політики, мені дуже неприємно як батькові й дідусеві... В експлуатацію ми все передали в робочому стані", - заявив мер.

Відносно неробочої пожежної сигналізації, Труханов сказав: "На питання, чому вона не працювала, нам дадуть відповідь експерти. Якби я знав, що з нею проблеми, заходи були б вжиті. І тепер вони будуть найжорсткіші щодо винних. Ми нікого не будемо виправдовувати і ховати. Ми не знімаємо з себе відповідальність".

Батьки в свою чергу зажадали провести незалежну оцінку решти корпусів табору, оскільки, за їхніми словами, в згорілій будівлі не було просочення підлоги, вода в душах билася струмом.

Фото "Думської"

Видання повідомляє, що на вулиці біля центру дитячої творчості на вулиці Балківській, де проходила зустріч, зібралося близько тридцяти активістів патріотичних організацій.

Перед початком заходу до міського голови підійшов активіст зі знімаючим телефоном в одній руці та упаковкою яєць в іншій. Представники муніципальної охорони забрали яйця. Особливого ​​опору активіст не чинив.

Після завершення зустрічі, коли мер виходив з будівлі, до нього намагався підбігти "автомайданівець" Віталій Устименко. Муніципали з бійкою відтіснили активістів. Під час зіткнення роздавилися курячі яйця, які, як виявилося, Устименко теж приніс із собою.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє дітей.

Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Як повідомляв у суботу радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку, ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.