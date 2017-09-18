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Поліція Миколаєва заявила про розкриття справи замаху на місцевого депутата

Понеділок, 18 вересня 2017, 00:30

Поліція заявляє, що справу про замах на депутата міської ради від Опоблоку Дмитра Жвавого розкрито.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

Розслідування дійшло висновку, що замах не був пов’язаний із політичною діяльністю депутата.

"Правоохоронцями в ході слідства було встановлено, що пристрій, знайдений в автомобілі Жвавого, не ніс загрози вибуху. Більше того, коли в ході слідчо-оперативних дій був встановлений та опитаний підозрюваний, виявилось, що справа носить побутовий характер. Підозрюваний - з кола близьких людей Жвавого", - йдеться у повідомленні.

В поліції також повідомили, що підозрюваний зізнався. Таким чином, питання про причетність справи до депутатської, громадської та будь-якої іншої публічної діяльності депутата знято. Його життю та життю його родини нічого не загрожує. 

При цьому правоохоронці зазначили, що подробиці справи складають таємницю слідства.

Сам Жвавий також заявив, що замах на нього не пов’язаний ані з політикою, ані з  розслідуваннями, що проводяться в місті.

"Ситуація була настільки незрозуміла, що тут когось обшукують, тут до якихось колег приходять додому, а тут я знаходжу у себе в машині такий пристрій. Тому ще раз повторюся, це не пов'язано ні з політикою, ні з депутатами, ні з обшуками, ні, як мене там запитували, з Михайлом Тітовим. Це моє особисте, і я не хочу про це говорити та від коментарів утримаюся, – заявив він.

Як повідомлялось, 30 серпня в автомобілі депутата Жвавого спрацювала вибухівка.

Опозиційний Блок Миколаєва тоді заявив, що обшуки депутатів міськради та "замах на вбивство депутата Жвавого" – "справа рук одних і тих же людей".

Як відомо, 29 серпня в Миколаєві пройшли обшуки у 90 депутатів та підприємців.

Місцева прокуратура зазначила, що їм закидають зловживання бюджетними коштами, вимагання і рейдерство та інші злочини.

В той же день було затримано 5 осіб, в тому числі і кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик".

Теми: МиколаївОпозиційний блоккриміналполіція
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