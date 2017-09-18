Полиция Николаева заявила о раскрытии дела о покушении на местного депутата

Полиция заявляет, что дело о покушении на депутата городского совета от Оппоблока Дмитрия Жвавого раскрыто.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Расследование пришло к выводу, что покушение не было связано с политической деятельностью депутата.

"Правоохранителями в ходе следствия было установлено, что устройство, найденное в автомобиле Жвавого, не несло угрозы взрыва. Более того, когда в ходе следственно-оперативных действий был установлен и опрошен подозреваемый, оказалось, что дело носит бытовой характер. Подозреваемый - из круга близких людей Жвавого", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что подозреваемый сознался. Таким образом, вопрос о причастности дела к депутатской, общественной и любой другой публичной деятельности депутата снят. Его жизни и жизни его семьи ничего не угрожает.

При этом правоохранители отметили, что подробности дела составляют тайну следствия.

Сам Жвавый также заявил, что покушение на него не связано ни с политикой, ни с расследованиями, проводимыми в городе.

"Ситуация была настолько непонятна, что здесь кого-то обыскивают, здесь к каким-то коллегам приходят домой, а здесь я нахожу у себя в машине такое устройство. Поэтому еще раз повторюсь, это не связано ни с политикой, ни с депутатами, ни с обысками, ни, как меня там спрашивали, с Михаилом Титовым. Это мое личное, и я не хочу об этом говорить и от комментариев воздержусь, - заявил он.

Как сообщалось, 30 августа в автомобиле депутата Жвавого сработала взрывчатка.

Оппозиционный Блок Николаева тогда заявил, что обыски у депутатов горсовета и "покушение на убийство депутата Жвавого" - "дело рук одних и тех же людей".

Как известно, 29 августа в Николаеве прошли обыски в 90 депутатов и предпринимателей.

Местная прокуратура отметила, что им вменяют злоупотребление бюджетными средствами, вымогательство и рейдерство и другие преступления.

В тот же день были задержаны 5 человек, в том числе и криминальный авторитет Михаил Титов по кличке "Мультик".