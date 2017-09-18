Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На церемонії "Еммі" тріумфувала "Розповідь служниці"

Понеділок, 18 вересня 2017, 08:20

Премію "Еммі" як найкращий драматичний серіал року отримала "Розповідь служниці".  

Нагороди роздали на 69-ій церемонії в Лос-Анджелесі, повідомляє "Укрінформ".

Найкращим комедійним серіалом визнано "Віце-президента".

Нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг К.Браун ("Це ми").

Приз за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі вручили Елізабет Мосс за роль у "Розповіді служниці".

"Еммі" за кращу чоловічу і жіночу роль у комедійному серіалі присуджено, відповідно, Дональду Гловеру ("Атланта") і Джулії Луї-Дрейфус ("Віце-президент").

Загалом список переможців в основних номінаціях 69-ї Еммі виглядає так:

Найкращий драматичний серіал

"Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкращий комедійний серіал

"Віце-президент" (Veep)

Найкращий телефільм

"Чорне дзеркало: Сан-Джуніперо" (Black Mirror: San Juniperо)

Найкращий міні-серіал

"Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Елізабет Мосс, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Стерлінг К.Браун, "Це ми" (This Is Us)

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі

Енн Дауд, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі

Джон Літгоу, "Корона" (The Crown)

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі

Дональд Гловер, "Атланта" (Atlanta)

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Джулія Луї-Дрейфус, "Віце-президент" (Veep)

Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

Алек Болдуін, "У суботу ввечері в прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі

Кейт МакКіннон, "У суботу ввечері в прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі/телефільмі

Ніколь Кідман, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі/телефільмі

Різ Ахмед, "Одного разу вночі" (The Night Of)

Найкраща чоловіча роль другого плану в міні-серіалі/телефільмі

Александр Скарсгард, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща жіноча роль другого плану в міні-серіалі/телефільмі

Лора Дерн, "Велика маленька брехня" (Big Little Lies)

Найкраща запрошена актриса в драматичному телесеріалі

Алексіс Бледел, "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

Найкращий запрошений актор у драматичному телесеріалі

Джералд МакРейні, "Це ми" (This is us)

Найкращий запрошений актор у комедійному телесеріалі

Дейв Шапел, "У суботу ввечері у прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Найкраща запрошена актриса в комедійному телесеріалі

Мелісса МакКарті, "У суботу ввечері у прямому ефір"" (Saturday Night Live)

Найкраще реаліті-шоу

"Голос" (The Voice)

Найкраща анімаційна передача

"Закусочна Боба" (Bob's Burgers).

Теми: телебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: