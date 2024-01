На церемонии "Эмми" триумфовал "Рассказ служанки"

Премию "Эмми" как лучший драматический сериал года получил "Рассказ служанки".

Награды раздали на шестьдесят девятой церемонии в Лос-Анджелесе, сообщает "Укринформ".

Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент".

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг К.Браун ( "Это мы").

Приз за лучшую женскую роль в драматическом сериале вручили Элизабет Мосс за роль в "Рассказы служанки".

Congratulations Elisabeth Moss for winning Best Actress for your role as Offred in the Hulu Original The #HandmaidsTale. #Emmys2017 pic.twitter.com/PObMsIDrqr — hulu (@hulu) 18 вересня 2017 р.

"Эмми" за лучшую мужскую и женскую роль в комедийном сериале присуждена соответственно Дональду Гловеру ( "Атланта") и Джулии Луи-Дрейфус ( "Вице-президент").

В общем список победителей в основных номинациях 69-й Эмми выглядит так:

Лучший драматический сериал

"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

Лучший комедийный сериал

"Вице-президент" (Veep)

Лучший телефильм

"Черное зеркало Сан-Джунипер" (Black Mirror: San Juniper)

Лучший мини-сериал

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Элизабет Мосс, "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К.Браун, "Это мы" (This Is Us)

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Энн Дауд, "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джон Литгоу, "Корона" (The Crown)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Дональд Гловер, "Атланта" (Atlanta)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Джулия Луи-Дрейфус, "Вице-президент" (Veep)

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Алек Болдуин, "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Кейт МакКиннон, "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучшая женская роль в мини-сериале / телефильме

Николь Кидман, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Лучшая мужская роль в мини-сериале / телефильме

Риз Ахмед, "Однажды ночью" (The Night Of)

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале / телефильме

Александр Скарсгард, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале / телефильме

Лора Дерн, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале

Алексис Бледел, "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале

Джеральд МакРэйни, "Это мы" (This is us)

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале

Дэйв Шапель, "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале

Мелисса МакКарти, "В субботу вечером в прямом эфир" (Saturday Night Live)

Лучшее реалити-шоу

"Голос" (The Voice)

Лучшая анимационная передача

"Закусочная Боба" (Bob's Burgers).