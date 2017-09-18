На церемонии "Эмми" триумфовал "Рассказ служанки"
Премию "Эмми" как лучший драматический сериал года получил "Рассказ служанки".
Награды раздали на шестьдесят девятой церемонии в Лос-Анджелесе, сообщает "Укринформ".
Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент".
Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг К.Браун ( "Это мы").
Приз за лучшую женскую роль в драматическом сериале вручили Элизабет Мосс за роль в "Рассказы служанки".
Congratulations Elisabeth Moss for winning Best Actress for your role as Offred in the Hulu Original The #HandmaidsTale. #Emmys2017 pic.twitter.com/PObMsIDrqr— hulu (@hulu) 18 вересня 2017 р.
"Эмми" за лучшую мужскую и женскую роль в комедийном сериале присуждена соответственно Дональду Гловеру ( "Атланта") и Джулии Луи-Дрейфус ( "Вице-президент").
В общем список победителей в основных номинациях 69-й Эмми выглядит так:
Лучший драматический сериал
"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)
Лучший комедийный сериал
"Вице-президент" (Veep)
Лучший телефильм
"Черное зеркало Сан-Джунипер" (Black Mirror: San Juniper)
Лучший мини-сериал
"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
Элизабет Мосс, "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
Стерлинг К.Браун, "Это мы" (This Is Us)
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
Энн Дауд, "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
Джон Литгоу, "Корона" (The Crown)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
Дональд Гловер, "Атланта" (Atlanta)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
Джулия Луи-Дрейфус, "Вице-президент" (Veep)
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
Алек Болдуин, "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
Кейт МакКиннон, "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)
Лучшая женская роль в мини-сериале / телефильме
Николь Кидман, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
Лучшая мужская роль в мини-сериале / телефильме
Риз Ахмед, "Однажды ночью" (The Night Of)
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале / телефильме
Александр Скарсгард, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале / телефильме
Лора Дерн, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале
Алексис Бледел, "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)
Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале
Джеральд МакРэйни, "Это мы" (This is us)
Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале
Дэйв Шапель, "В субботу вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live)
Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале
Мелисса МакКарти, "В субботу вечером в прямом эфир" (Saturday Night Live)
Лучшее реалити-шоу
"Голос" (The Voice)
Лучшая анимационная передача
"Закусочная Боба" (Bob's Burgers).