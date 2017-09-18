Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд починає зачитувати вирок у справі про сутички 2 травня в Одесі

Понеділок, 18 вересня 2017, 11:20

Суд у понеділок, 18 вересня, починає зачитувати вирок обвинуваченим у заворушеннях 2 травня в Одесі.

Про це пише місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що за півгодини до засідання будівлю суду оточили співробітники Нацгвардії, неподалік чергує пожежна машина і "швидка".

Запобіжний захід для п'яти затриманих закінчується 29 вересня.

 
Бійці нацгвардії пильнуть за порядком біля будівлі суду
фото "Думської"

Як повідомлялося, на початку вересня п'ятеро обвинувачених у "справі 2 травня" щодо подій на Грецькій площі в Одесі оголосили сухе голодування, вимагаючи почати дебати і завершити судовий процес.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисно сплановані.

Обвинувачення вимагає для проросійських учасників масових заворушень в центрі Одеси від 8 до 15 років позбавлення волі. Найбільший термін - 15 років - вимагають для Сергія Долженкова: його вважають організатором заворушень.

Інших обвинувачених, які перебувають під вартою (Євгенія Мефьодова, Максима Сакауова, Владислава Романюка та Сергія Корчинського), держава хоче відправити за ґрати на 12 років. Для тих, хто перебуває на свободі, вимагають 8, 9 і 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесанадзвичайна подіясудсправа 2 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: