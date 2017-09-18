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Спікер ВР пояснив, коли підпише закон про освіту

Понеділок, 18 вересня 2017, 13:43

Голова Верховної Ради Андрій Парубій планує підписати закон про освіту, як тільки профільний комітет завершить технічне доопрацювання документа.

Про це він сказав журналістам на брифінгу після погоджувальної ради 18 вересня.

"Зважаючи на те, що законопроект дуже об'ємний… Величезна кількість правок, які були проголосовані, він вимагає технічної вичитки. Ми домовились, що комітет буде мати змогу сьогодні до вечора доопрацювати остаточний текст законопроекту", – пояснив Парубій.

"Як тільки з комітету надійде закон мені як голові Верховної Ради, невідкладно його підпишу і відправлю на підпис президенту України", – запевнив спікер і додав, що сподівається що це станеться у понеділок до вечора або у вівторок зранку.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Закон розкритикували Румунія, Польща, Болгарія, Молдова, Росія, а особливо гостро – Угорщина.

Глава МЗС Павло Клімкін запевняв, що Україна гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин.

Валентина Романенко, УП

Теми: освітазаконодавство
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