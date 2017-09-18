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Спикер ВР пояснил, когда подпишет закон об образовании

Понедельник, 18 сентября 2017, 13:43

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий планирует подписать закон об образовании, как только профильный комитет завершит техническую доработку документа.

Об этом он сказал журналистам на брифинге после согласительного совета 18 сентября.

"Учитывая то, что законопроект очень объемный... Огромное количество правок, которые были проголосованы, он требует технической вычитки. Мы договорились, что комитет будет иметь возможность сегодня до вечера доработать окончательный текст законопроекта", – пояснил Парубий.

"Как только из комитета поступит закон мне как председателю Верховной Рады, безотлагательно его подпишу и отправлю на подпись президенту Украины", – заверил спикер и добавил, что надеется, что это произойдет в понедельник к вечеру или во вторник утром.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро - Венгрия.

Глава МИД Павел Климкин уверял, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

Валентина Романенко, УП

Темы: образованиезаконодательство
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